Косметолог объяснил, что произошло с лицом Алены Шишковой после набора веса

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / balliranotatiana; 5-tv.ru

Гиалоурановая кислота вполне может утяжелять лицо и делать женщину «богатой алкоголичкой».

Новый образ модели Алены Шишковой шокировал многих пользователей социальных сетей. Что случилось с бывшей возлюбленной Тимати? Она располнела или ее косметолог сделал что-то не так?

Об этом 5-tv.ru поговорил с косметологом Татьяной Баллириано, которая подтвердила, что, скорее всего, Алена просто поправилась.

«Все-таки я вижу, что она поправилась. Видно, что у нее увеличился объем лица, плечи стали шире. В лице, конечно, была гиалоурановая кислота, это однозначно. У нее сделаны скулы, губы, подбородок. Но дело в том, что гиалоуронка сильно удерживает влагу, и если при этом еще добавить жировую клетчатку, то, естественно, увеличится объем. Еще вижу перекос подбородка, симметрию, брыльки появились. Я склоняюсь к тому, что у нее увеличился вес», — говорит эксперт.

Косметолог также добавила, что обычно они делают филлеры на скулах, а щеки никогда не трогают. А так, как у Шишковой увеличились щеки, то дело вряд ли в филлерах.

Однако гиалоурановая кислота все равно может утяжелять лицо.

«Гиалоурановая кислота в большом объеме дает тяжесть и дает возраст. Особенно, если мы делаем очень большую коррекцию в зоне скул, и в зоне нижней челюсти. Когда начинают делать, так называемые „углы Джоли“ — лицо становится более тяжелым, одутловатым и дает возраст. Поэтому, если она действительно делает коррекцию, то, конечно это уже перебор и ухудшает ее внешний вид», — добавила Баллириано.

Эксперт заключила, что никакого вреда для здоровья гиалоурановая кислота не наносит, возможны только отеки. Однако и от них можно избавиться — просто убрать лишний филлер.

«Если это филлеры на основе гиалоурановой кислоты, то кроме отечности, одутловатости ничего не будет. Знаете, есть такое выражение „богатая алкоголичка“. <…> Есть постоянно ощущение отечного лица», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Виктория Боня вызвалась помочь Шишковой вернуть лицо после пластики.