Русофобная плотина прорвана: финны посетили российский балет «Щелкунчик»

Журналист Хейсканен: постановка «Щелкунчика» в Хельсинки — ступенька к налаживанию отношений с РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Зрители смогут увидеть постановку сказки главной труппы финского Национального балета, а также студентов, которые интерпретируют свою версию.

Финны посетили российский балет «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского, который проходит в Хельсинки. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сообщил журналист Кости Хейсканен. Собеседник уточнил, постановки запрещались с февраля. Запреты касались граждан России и тех, кто имеет двойное гражданство.

«Мы видим, что русофобная плотина прорвана, жители европейских стран очень соскучились по российской культуре, которую пытались запретить практически во всей Европе», — сказал Хейсканен.

По словам, публициста, зрители смогут увидеть постановку «Щелкунчика» главной труппы финского Национального балета, а также студентов, которые интерпретируют свою версию знаменитой сказки. Хейсканен добавил, что просмотр является огромной радостью.

«Это для нас, друзей России, огромная радость. Большая ступенька к налаживанию российско-финских культурных отношений», — добавил журналист.

В сказке сыграл петербуржец Сергей Попов, который раньше был солистом Мариинского театра, и с 2015 года — звезда финского Национального балета. Артист сыграл Дроссельмейера.

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