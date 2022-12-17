Британцы о просьбе Зеленского выступить перед финалом ЧМ: «Дайте передохнуть»

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали Зеленского за просьбу о выступлении перед финалом ЧМ

Фото: Zuma / ТАСС

Украинского президента считают в Великобритании несдающимся клоуном. По их мнению, спорт должен объединять.

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед финалом Чемпионата мира в Катаре. После этого читатели издания Daily Mail назвали лидера Незалежной несдающимся клоуном, оставив ироничные комментарии.

«Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — написал юзер Hmmmm.

«Этот парень (Зеленский) хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — добавил пользователь Old sweat.

«ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром», — отметил комментатор lazytocook.

А британец justmoosing в своем комментарии назвал президента Украины клоуном, который не сдается. Читатели также добавили, что политике не может быть места в спорте, поскольку последний объединяет мир.

По сообщению телеканала CNN, глава Самостийной и без того использовал много площадок для своих «выступлений» — от саммита «Большой двадцатки» до Каннского кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем признался Зеленский.