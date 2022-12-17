Британцы о просьбе Зеленского выступить перед финалом ЧМ: «Дайте передохнуть»
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали Зеленского за просьбу о выступлении перед финалом ЧМ
Фото: Zuma / ТАСС
Украинского президента считают в Великобритании несдающимся клоуном. По их мнению, спорт должен объединять.
Международная федерация футбола (ФИФА) отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед финалом Чемпионата мира в Катаре. После этого читатели издания Daily Mail назвали лидера Незалежной несдающимся клоуном, оставив ироничные комментарии.
«Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — написал юзер Hmmmm.
«Этот парень (Зеленский) хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — добавил пользователь Old sweat.
«ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром», — отметил комментатор lazytocook.
А британец justmoosing в своем комментарии назвал президента Украины клоуном, который не сдается. Читатели также добавили, что политике не может быть места в спорте, поскольку последний объединяет мир.
По сообщению телеканала CNN, глава Самостийной и без того использовал много площадок для своих «выступлений» — от саммита «Большой двадцатки» до Каннского кинофестиваля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем признался Зеленский.