«Щеки от лица»: располневшая Бьянка не может похудеть из-за проблем со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Многие поклонники знаменитости не могут простить ей новый облик. Звезда всегда хвасталась безупречными формами в соцсетях, а теперь скрывает пышное тело за объемными нарядами.

Певице Бьянке так и не далось похудеть из-за проблем со здоровьем, даже после того, как она села на жесткую диету. В этом убедились поклонники звезды, когда увидели ее во время телевизионного шоу «Дуэты». Там она выступала вместе с коллегой Юлианой Карауловой, на фоне которой выглядела в три раза полнее. Даже полгода назад фигура звезды смотрелась иначе.

«Сейчас, к сожалению, я набрала лишние килограммы из-за гормонального сбоя. В данный момент занимаюсь спортом и сижу на специальной диете, которую прописали мне врачи», — призналась тогда певица в интервью радио «Комсомольская правда».

Певица Бьянка шокировала поклонников полнотой во время ТВ-шоу. YouTube / WeiT Media

Чтобы вернуться к прежним формам, артистка обратилась к помощи врачей, плюс подключила интенсивные тренировки в спортзале. Знаменитость надеялась, что при таком подходе сможет сбросить лишние килограммы за короткое время. Но увы — вес, видимо, только стремится вверх. Это расстраивает и поклонников звезды, которые привыкли видеть певицу красивой, подтянутой и со сногсшибательной фигурой. Да и сама она при любой возможности любила похвастаться идеальными формами.

«Щеки от лица отдельно двигаются. Да не та Бьянка. Не та»;

«Когда срок?»;



«Квадрат Малевича»;

«Господи! Вот ее разнесло!»;

«Она стала похожа на Наташу Королеву»;

«Все больше и больше становится»;

«Такое раньше было идеальное тело. Смотрела с завистью всегда… Что случилось с вами? Вы забили на себя и свое здоровье?» — комментируют подписчики в соцсетях.

К счастью, не все пользователи так беспощадны к певице, некоторые искренне переживают за нее — не из-за внешности — из-за проблем со здоровьем.

«Такое раньше было идеальное тело. Смотрела с завистью всегда… Что случилось с вами? Вы забили на себя и свое здоровье?» — переживают фолловеры.

Правда, нашлись и те поклонники, которым Бьянка мила в любом виде — за такой голос простить и полноту можно, дают понять они.

К слову, в личной жизни звезды сейчас тоже не все слава Богу. После развода артистки прошло уже четыре года, но достойного спутника она так и не встретила, хотя и очень ждет этого момента.

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