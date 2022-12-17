«Новые и мощные»: ВС РФ получила комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин»

Фото: НИИ «Вектор»

Комплекс был поставлен на вооружение еще в 2020 году.

Вооруженные силы России пополнились новой партией комплексов звукотепловой разведки под названием «Пенициллин». Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что «Пенициллины» продемонстрировали свою высокую эффективность во время спецоперации (СВО) на Украине. Данный комплекс прекрасно работает в любое время суток и не боится смены температурных режимов.

Более того, его можно применять и при минус 40, и при плюс 50 градусов Цельсия.

«Сейчас комплекс „Пенициллин“ будут использовать для контрбатарейной борьбы. Он эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения», — говорится в сообщении.

«Пенициллин» был разработан корпорацией «Ростех». Испытания закончились еще в 2018 году, и уже в 2020 он был поставлен на вооружение.

К слову, в следующем, 2023 году, в России начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО.

Согласно последней информации, новый комплекс будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс — Прим. ред.) «Ярс», возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории РФ.

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