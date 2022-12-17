Одно лицо: с кем из полководцев Петра I Залужный сравнил Суровикина

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Филимонов; Личный архив Александра Крушельницкого; 5-tv.ru

Полководец Михаил Голицын был единственным сухопутным генералом, одержавшим блистательную победу на море.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сравнил российского генерала Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I. Военный историк Александр Крушельницкий в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сказал, что речь идет о Михаиле Голицыне и объяснил причину такого сравнения.

«Если вы посмотрите на Михаила Голицына, я думаю, вы увидите некоторые черты портретного сходства. Если Суровикину еще дать усы и надеть парик, по моде петровских времен, они будут похожи даже внешне», — прокомментировал собеседник.

Крушельницкий отметил, что украинские военные должны хорошо знать Голицына, который не проиграл ни одного сражения. Также полководец блестяще захватывал шведские корабли во времена Северной войны, «будучи человеком абсолютно сухопутным». Кроме того, это единственный в истории сухопутный генерал-фельдмаршал, одержавший блистательную победу на море.

До этого эксперт отмечал, что Залужный, по его мнению, восхваляет Суровикина для того, чтобы «подстелить себе соломку».

«Потому что, если он будет унижать врага, то потерпев какие-то поражения, в том числе и окончательное, он сам распишется в том, что он вроде бы как „ничтожеству“ проиграл. А если возвеличивать, вроде как и не стыдно», — говорил Крушельницкий.

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