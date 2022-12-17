«Борис остается с нами»: вышел новый трогательный хит артиста Моисеева

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Несмотря на продолжительную болезнь, у артиста нашлись силы записать композицию. И это не единственная новая песня, что оставил после себя музыкант.

На всех музыкальных площадках России накануне вышел новый хит Бориса Моисеева — «В этот новый год». Несмотря на продолжительную болезнь, у артиста нашлись силы записать трогательную праздничную песню. Так хотел сам музыкант, не привыкший впадать в уныние даже в самых сложных ситуациях. Напротив — именно творчество помогало держаться знаменитости до самого последнего момента.

«Как-то Боря мне сказал, своим бархатным голосом: «Дорогой Алексей, есть ли у тебя песня про Новый год? Чтоб была доброй, мелодичной, и о любви», — вспомнил историю создания новогоднего хита его автор Алексей Малахов в интервью KP.RU.

И потом все пошло как по маслу, строчки сами пришли на ум автору: «Я просто хочу любить тебя в этот Новый год, я просто хочу обнять тебя в этот Новый год…» Получилось просто, душевно и тепло, как и любил Борис Моисеев.

«Борису сразу песня понравилась, а я был счастлив», — признался Малахов.

Он уточнил, что песня была записана в 2012 году, спустя два года, как музыканта подкосил первый инсульт. Однако запись проходила как на одном дыхании, уверяет композитор: собралась молодая команда, которая помогла претворить проект в жизнь, хоть и узнали о нем после смерти звезды.

Кстати, это далеко не единственная новая композиция, оставшаяся после ухода Бориса Моисеева. Как уверяет его бывший директор Сергей Горох, творческое наследие огромное, и оно тоже будет обнародовано. Этим и собирается в ближайшее время заняться экс-помощник певца.

«Мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни, среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остается с нами», — заверил он.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года после продолжительной болезни — за последние 12 лет артист перенес несколько инсультов и так и не смог полностью восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брат Моисеева не верит в то, что артист избавился от всех активов добровольно.