Шесть человек погибли из-за взрыва бытового газа в многоэтажке в Минске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow; Telegram / Следственный комитет Беларуси; 5-tv.ru

Среди умерших есть ребенок.

Шесть человек, среди которых был и ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Все случилось 17 декабря в многоэтажном доме. Газ взорвался на втором этаже, после чего начался пожар. Над квартирой, где все произошло, сгорели два этажа.

Из дома смогли эвакуировать более 20-ти жителей. Сейчас на месте работают спасатели. Следователи начали проверку с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории.