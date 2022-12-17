Не скрывая: Барановская на красной дорожке страстно поцеловалась со спутником

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Публика никак не ожидала такого действия от телеведущей, которая никого не впускает в свою личную жизнь.

Телеведущая Юлия Барановская решилась на смелый шаг. На красной дорожке фестиваля «Жара» знаменитость страстно поцеловалась со своим спутником. Фото опубликовало 7Дней.ru.

Так Барановская оригинально поздоровалась с модельером Игорем Чапуриным. Чуть позже она объяснила свой поступок. Оказалось, одарить поцелуем кутюрье знаменитость решила в качестве благодарности. Именно в платье его модного дома она блистала в тот день.

«Спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь», — заявила Барановская.

Радовать долго страстным поцелуем публику телеведущая не собиралась. Пара быстро взялась за руки и покинула красную дорожку. При этом Барановская в этот момент что-то шептала Чапурину и прыгала. Казалось, что от счастья.

Многие оценили такой порыв нежных чувств, как признание телеведущей, что она больше не одинока. Но Барановская не из тех, кто будет делиться личным на публику. После отношений с футболистом Андреем Аршавиным, от которого она родила троих детей, о ее личной жизни ничего точно неизвестно. Знаменитость лишь периодически интригует публику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Барановская думает об уехавших из России артистах.