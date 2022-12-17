Собравшаяся замуж Буланова рассказала, что печалит ее молодого будущего супруга

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Певица старается дозировано рассказывать о взаимоотношениях с Валерием Рудневым, считая, счастье любит тишину. Но все же поделилась некоторыми неприятными моментами в их союзе.

Певица Татьяна Буланова, которая предстоящим летом намерена в третий раз отправиться в ЗАГС с предпринимателем Валерием Рудневым, несмотря на счастье в личной жизни сильно переживает из-за обрушившегося на них негатива. После признания о помолвке некоторые стали писать про артистку и ее молодого возлюбленного немало гадостей. И если знаменитость уже привыкла к этому, то 34-летнему бизнесмену сложно спокойно воспринимать подобные комментарии.

«Мне не очень приятна шумиха, которую сейчас подняли в интернете. Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время», — пожаловалась Буланова в интервью «Вечерней Москве».

При этом отметила, с одной стороны, ее это огорчает, ведь возлюбленному неприятно, но с другой стороны и радует. Ведь если о ней судачат, значит она интересна публике.

«Что ж, пусть льют воду на мельницу! Есть такое выражение: «Любое упоминание в прессе, кроме некрологов, — хорошо», — добавила артистка.

К слову, Буланова счастлива в отношениях с Рудневым уже три года. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы. В ноябре мужчина сделал предложение руки и сердца, подарив Булановой кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Торжество пара запланировала летом 2023 года, но точной даты пока неизвестно.

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