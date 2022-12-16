Спектакль окончен: автор песен Гагариной отказался от сотрудничества с певицей

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Искренне жаль, что артистка из светлого человека превратилась в то, что сейчас есть, отметил Геннадий Дудин.

Композитор Геннадий Дудин, который написал немало хитов для Полины Гагариной, отказался от работы с артисткой. Громкое заявление он сделал в социальной сети.

«Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава богу!» — заявил Дудин.

Из-за чего композитор обозлился на знаменитость, и что именно его разочаровало в артистке, Дудин не стал объяснять. Однако спустя некоторое время посвятил произошедшей ситуации еще один пост. В нем он извинился за экспрессивность, отметил, что позволил себе лишнего.

«Я тут не прав. С огромной благодарностью отношусь к любому человеку в собственной жизни, тем более артисту. Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя», — добавил он.

Сама Гагарина решила публично не обсуждать перемены в творчестве. Но пользователи сети подхватили откровение Дудина, большинство отметили, что всегда недолюбливали артистку.

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