«Переломный момент»: Маркл хотела переехать из Великобритании в 2019 году

Меган Маркл рассказала, что задумалась о переезде из Великобритании в 2019 году

Фото: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk

Вновь циничные журналисты испортили жизнь скандальной знаменитости.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что первые мысли об отъезде из Великобритании у нее возникли еще в 2019 году. Об этом она рассказала во второй части документального сериала «Гарри и Меган».

По ее словам, это произошло в тот момент, когда на экраны вышел фильм о ее визите в ЮАР, где журналист спросил герцогиню том, как она себя чувствует, постоянно подвергаясь травле со стороны прессы. Маркл ответила, что ей непросто справляться с этим.

Она тогда не думала, что этот эпизод войдет в картину, и приняла вопрос журналиста за дружеское участие с его стороны, однако это было не так. После на нее полился еще больший поток негатива от СМИ.

Но были и те, кто поддержал Меган Маркл. Например, рядовые британцы и простые люди в сети. Это и стало тем самым переломным моментом, когда Меган и Гарри начали обсуждать свой переезд в другую страну.

Напомним, сразу после выхода ожидаемого документального фильма влюбленные превратились в настоящих изгнанников. Критики называют картину скучной, а откровения принца Гарри и Меган Маркл вновь привели к разладу с ее отцом. Более того, пользователи углядели в рассказах герцогини расизм, после чего начались нападки британских таблоидов на актрису.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родные отвернулись от Меган Маркл и Принц Гарри после фильма о королевской семье.