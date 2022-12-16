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Лиз Трасс устроила несколько вечеринок, после которой ее гости оставили следы запрещенных веществ.

В Великобритании всегда умели веселиться. Так, в особняке МИД были обнаружены остатки наркотиков после одной из вечеринок Лиз Трасс, об этом сообщает The Guardian.

На Ченнинг-стрит никакого спокойствия: экс-премьер Великобритании Лиз Трасс устроила несколько вечеринок, после которой ее гости оставили следы наркотиков.

Конечно, издание уточняет, что пока фактов, подтверждающих, что сами политики употребляли — нет.

Кстати, ранее британские СМИ уже писали, что после вечеринок Бориса Джонсона частенько оставались точно такие же следы. Но никаких доказательств, что он употреблял наркотики также не нашли.

Что произошло в этот раз в особняке МИД? Неужели на огонек заглянул любитель вечеринок Борис Джонсон? Пока все эти вопросы остаются без ответа.

Недавно стало известно, что запросы Лиз Трасс во время заграничных поездок могли посоперничать с диковинными капризам рок-звезд в турне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российский сенатор Алексей Пушков раскрыл истинную сущность скандального Джонсона. Под маской клоуна в данном случае скрывается расчетливый человек, который знает цену любому слову и делу.