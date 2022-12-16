Приехали! Вагон московского метро заволокло желтым дымом

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Пассажиры испугались и спешно покинули состав.

Клубы желтого дыма заполнили вагон метро в перегоне Выхино — Рязанский проспект. Пассажиры не на шутку испугались и, прибыв на станцию, спешно покинули состав.

Как пояснили в пресс-службе подземки, всему виной неисправность в кондиционере, а дым — и не дым вовсе, а пыль.

Летела она не только внизу фиолетовой ветки, но и выше, причем от топота копыт. У входа на станцию «Беговая» сегодня можно было встретить вот такого красавца.

Откуда он взялся, неясно, но не исключено, что сбежал с расположенного поблизости ипподрома и направлялся на станцию с манящим любую лошадку названием «Октябрьское поле» или «Филатов луг».