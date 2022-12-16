Владимир Путин обсудил с премьером Индии Моди сотрудничество в энергетике

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Двустороннее сотрудничество России и Индии проходит на высоком уровне.

Как раз с просьбой дать оценку российской линии на украинском направлении сегодня в Кремль звонил премьер-министр Индии.

С Нарендрой Моди Владимир Путин обсудил также вопросы энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельно говорили об инвестициях и сотрудничестве в этих сферах.