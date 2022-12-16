«Сотрясание воздуха»: что для России значит резолюция ООН о Крыме

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Любые решения, которые принимает Генассамблея ООН, носят рекомендательный характер.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Владимир Шаповалов рассказал, что означает принятие данного документа для России.

«Это ничего не означает для нас, кроме того что мы понимаем насколько активно ведется информационная война против России с использованием в том числе института организации объединенных наций что конечно не может нас радовать и это свидетельствует о том что наши противники пытаются всяческими способами дискредитировать Россию и то дело которое Россия ведет по защите интересов российских граждан», — заявил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что резолюция была принята всего 82 странами, а это — абсолютное меньшинство. Все остальные страны либо воздержались, либо были против, либо не приняли участие в голосовании.

«Следовательно, речь идет о том, что эта резолюция не поддержана большинством стран членов ООН. Что косвенным образом свидетельствует о том, насколько это абсурдно», — добавил Шаповалов.

Также по его мнению, любые решения, которые принимает Генассамблея ООН, носят рекомендательный характер.

«Это сотрясание воздуха, а также элемент информационной войны. Но, мне кажется, что инициаторы резолюции сами себя перехитрили. Поскольку такое незначительное количество стран, которые поддержали резолюцию свидетельствуют о том, что эта идея (дискредитация России) не пользуется поддержкой большинства стран и принятие резолюции, скорее, свидетельствует об обратном — не о том, что мир осуждает Россию, а напротив — о том, что мир на стороне России», — говорит политолог.

По его словам, на Украине нарушают права россиян.

«Эти нарушения носят системный характер, всеобъемлющий. И включают в себя практически весь перечень прав и свобод человека, которые существуют.<.....> Поэтому я думаю, что Россия должна активно обращать внимание на те вопиющие случаи нарушения прав человека, которые мы наблюдаем, как со стороны Запада, так и те преступления против человечности, которые мы наблюдаем на Украине», — заключил Шаповалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему приведет незаконное исключение России из Совбеза ООН.