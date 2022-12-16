«Не секрет»: Лена Миро сообщила о скором разводе Богомолова и Собчак

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Блогер рассказала, кто будет следующей пассией режиссера.

Блогер Лена Миро заявила, что режиссер Константин Богомолов уйдет от журналистки Ксении Собчак. Она уверена, что совсем скоро пара разведется. Об этом она написала в своем микроблоге.

До этого Миро не могла предсказать новую пассию режиссера. Но теперь у нее есть ответ на этот вопрос.

«Нет, ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но с кем останется Костя — меня мучил этот вопрос. А теперь, как мне кажется, тема закрыта», — написала она.

Миро отметила, что «Дашка» посимпатичнее нынешней пассии Богомолова Ксении Собчак. Кроме того, она делает сама шаг навстречу. Вероятно, в данном случае речь идет о бывшей супруге режиссера, актрисе Дарье Мороз, с которой у Богомолова есть общая дочь Анна.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дарья Мороз выразила желание встретить Новый год в компании родителей бывшего мужа. Пара рассталась четыре года назад, но актриса, по ее словам, осталась в теплых отношениях с отцом дочери Анны и его родственниками. При этом она не уточнила, приедет ли к родителям Богомолов, но отметила, что надолго задерживаться у родственников экс-мужа не намерена.