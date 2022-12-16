Настя в шоколаде: Волочкова раскрыла личность жениха

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Не успел мужчина прийти в гости к балерине, как она уже собралась за него замуж.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла главную интригу, рассказав, кто на самом деле ее новый возлюбленный, за которого она собирается замуж. Это тот самый Дед Мороз, который на днях был в гостях у знаменитости и подарил ей холодное пирожное, но сделал это с горящим сердцем. Уже тогда артистка намекнула, что в ее жизни состоялась очередная судьбоносная встреча, в которую она так долго верила, и чудо случилось.

На самом деле, как рассказала балерина в интервью Teleprogramma.pro, мужчину мечты зовут Дмитрием. На фотографии, предоставленной изданию, выглядит он вполне представительно: аккуратно стриженная борода, короткие волосы, классический пиджак.

И, как и у предыдущего избранника, бросившего ее после скандала в самолете, голубые глаза и слегка вытянутый нос. Но поклонники искренне надеются, что хотя бы на этот раз балерине действительно повезет. Тем более, что у возлюбленного, видимо, и правда доброе сердце.

Дело в том, пояснила артистка, что познакомилась она с Дмитрием на благотворительном концерте — тогда он решил угостить детей, участвовавших в ее постановке, вкусными десертами, которые он сам и производит. А уже через некоторое время решил преподнести сюрприз и самой балерине. Так знакомство быстро переросло в серьезные чувства. Любимый уже во всю заботится об Анастасии и даже, по ее словам, не разрешает садиться за руль ее дорогого автомобиля — все делает сам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайной помолвке Анастасии Волочковой.