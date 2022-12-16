По стопам Третьего рейха: чем закончится «мышиная возня» властей Украины

Военный эксперт Никулин провел параллель между борьбой за власть на Украине и в Третьем рейхе

Фото, видео: Кислов Федор / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Специалист считает, что «грызня» вокруг власти в Незалежной похожа на борьбу крыс в банке за место под солнцем.

Борьба за власть на Украине похожа на ситуацию, которая происходила в Третьем рейхе в 1945 году. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Тут ничего нового нет. Даже в окружении Гитлера очень серьезная была грызня, хотя Рейху осталось жить каких-то два-три месяца», — сказал собеседник.

Специалист отметил, что, возможно, президент Украины Владимир Зеленский убирает своих конкурентов при помощи кадровых перестановок. В частности, в СМИ появилась информация, что в Киеве есть желающие заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Кроме того, по словам эксперта, недавно стало известно о гибели бывшего врио президента Украины Александра Турчинова.

«Теперь следующий — Залужный, который как-то добрал, видимо, авторитет укронацистов, коим он является», — добавил Никулин.

Несмотря на это, Валерий Залужный восхвалял российского генерала Валерия Суровикина, сравнивая военачальника с полководцем императора Петра I.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие потери Украины с начала спецоперации озвучили власти Европы.