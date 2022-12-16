Скандальный политик выгуливает пуму по Москве без намордника

Фото, видео: www.globallookpress.com / Malcolm Schuyl/FLPA; 5-tv.ru

Дикий зверь периодически нападает на прохожих, но хозяину на это все равно.

Настоящую хищницу каждый вечер выгуливает по Москве несостоявшийся депутат от КПРФ. 70-килограммовую пуму он называет безобидной домашней кошкой. А люди боятся. Тем более, что по их словам и сам мужчина ведет себя агрессивно. На каких основаниях дикий зверь живет в обычной московской однушке и гуляет в обычном московском парке? Пока Дмитрий Юзупчук разбирался, съемочная группа успела пострадать.

В тусклом свете фонарей в Кунцевском парке Москвы едва можно разглядеть следы от ботинок и лап. Хозяева подгоняют своих питомцев, чтобы до полуночи успеть заверишь променад. Стоит немного задержаться — и можно стать добычей необычного охотника.

«Охотник, агрессор и гроза парка» — такую характеристику своей пуме по кличке Геркулес дает хозяин — член партии КПРФ Сергей Татаринцев, который каждый вечер на протяжении четырех лет выводит дикую кошку на прогулку в многолюдный парк. 70-килограммового хищника с клыками и когтями, владелец едва удерживает на поводке для собак — об этом знают все, и опасаются.

Когда все собачники покинули парк, мы встретили Геркулеса вместе с хозяином, который сразу предупредил, что кошка у него не опасная, а за себя он не отвечает. Коммунист выбрал тактику провокации и оскорблений, о чем нас, кстати, предупреждали те, кто знает его лично.

Два года назад в пасти пумы по кличке Геркулес побывал пес Зевс. Тогда в неравном бою двух именитых животных собака вышла с серьезными ранениями, хозяйка с трудом выходила любимца, а хозяин-коммунист даже не извинился.

Татаринцевым заинтересовались полицейские: выписали ему штраф и вручили предписание надевать на пуму намордник. Хозяин вместо этого стал судиться с участковым. Итог — проигрыш во всех инстанциях.

Татаринцев выкупил пуму у Пензенского зоопарка в 2019 году. Когда кошка подросла, начал использовать ее в предвыборной кампании на пост муниципального депутата от партии КПРФ. Провальные выборы закончились, осталась только дикая кошка и почему-то животная агрессия к другим людям.

«Встретился он мне, выходил из-за угла, нет, чтобы остановиться и меня пропустить, он шел на меня. Я ему говорю: „Что ты хочешь?“ Он берет телефон и снимает меня, говорит, мол, давай поговори», — вспоминает местная жительница Дина.

Живет Сергей Татаринцев в однокомнатной квартире, откуда не так давно, собрав вещи, ушла его девушка. Будущую невесту он обделял вниманием, а свободное время посвящал исключительно заботе о пуме.

«Это просто хам! Возможно, он психически больной. Он живет один, без детей, вот у него единственное животное», — предположил общественный деятель Андрей Ковалев.

Ежедневно пума проводит взаперти более 12 часов в полуразрушенном коридоре, где из-за осыпавшейся штукатурки выглядывает кирпичная кладка. Специалисты говорят, что в таких условиях любой зверь одичает, и это скажется на его психическом состоянии.

«Если она вот так десять часов живет — это значит, что она не может нормально подвигаться, она не может нормально ни на что посмотреть, и фактически это как в каком-то передвижном зверинце», — говорит заведующий отделом млекопитающих Московского зоопарка Михаил Брагин.

Правила не запрещают коммунисту содержать такое смертоносное оружие, поскольку он приобрел пуму еще до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными.

«Пума, соответственно, и подобные представители этого вида к обращению обычных граждан в квартирах, а тем более к выгулу», — заявил юрист Кирилл Ермаков.

Но Татаринцеву все равно, он живет по своим правилам, хотя и мечтал стать законотворцем. Как показывает практика, таких хозяев чаще всего учит случай с человеческими жертвами.

«Хорошо, если это будет нападение на владельца, если это будет кто-то посторонний, понятно, что опять начнут говорить, куда смотрел участковый. Я предупреждал и говорил носить ошейник», — подчеркнул начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Но паре Татаринцев и Гермес, по всей видимости, все равно, что один может отправиться в приют, а другой в колонию. Они уже находятся на контроле у сотрудников полиции, участковый знает, кто оставляет следы на его земле.

«Участковым уполномоченным МВД России по Можайскому было вынесено официальное предостережение владельцу животного», — подчеркнул дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по городу Москве Аркадий Баширов.

Пока владелец Пумы, несостоявшийся депутат и муж продолжает как ни в чем не бывало гулять по парку со своей «домашней» кошкой. Коммунист не переживает ни за безопасность окружающих, ни за свою, ни за питомца. Эксперты уверены, что зря. Они не помнят ни одного случая, чтобы дикое животное в квартире заканчивало жизнь по естественным причинам.