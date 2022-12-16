Проверено пиратами: целительница назвала секрет быстрого выхода из похмелья

Фото, видео: Depositphotos / olesiabilkei; 5-tv.ru

Некоторые продукты стали популярны в борьбе с недугом благодаря старым легендам. Есть своя история, к примеру, у пуэрториканцев, которые знают что делать, чтобы градус не подкосил.

Народная целительница Светлана Качевская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru раскрыла секрет быстрого выздоровления после тяжелого похмелья. Есть несколько продуктов, которые способны «реанимировать» человека — не придется пить обезболивающее и бежать в аптеку за сорбентами. Главное обо всем позаботиться заранее, если в винном шкафчике ждет своего часа любимое шампанское или что-то покрепче.

Первое, что советует сделать собеседница перед тем, как встать за приготовление салатов, сварить жирный куриный бульон. Пусть он лучше окажется под рукой в нужный момент, чем кидаться к кастрюле с больной головой. А так — порция жидкого натощак, и праздничное настроение и силы снова вернутся.

«Если все-таки не успели сварить бульон, возьмите сырое яйцо — выпиваете тоже натощак после воды. Авидин — вещество, которое выводит токсины, которые не переработались ферментами печени», — пояснила целительница.

Сильный враг похмелья в том числе и лимон. Его рекомендуется нарезать дольками, залить кипятком и настоять пять-семь минут, можно добавить немного имбиря. За счет содержания витамина С напиток быстро поставит на ноги больного.

Не зря, отмечает целительница, пуэрториканцы даже втирают лимон под мышки, где расположены лимфатические узлы. А пример они взяли с одного пирата, героя местной легенды — как только он собирался повысить градус накануне вечеринки, сразу делал лимонный компресс, и, видимо, срабатывало как нужно, раз рецепт до сих пользуется огромной популярностью в народе.

«Также прекрасное средство — это сода: одна чайная ложка на стакан воды, размешали и выпили. Или можно взять огуречный или капустный рассол, томатный сок — все эти средства хороши», — отмечает Качевская.

Хорошо работают против недуга обычное сало и бекон. И то, и другое — жирный продукт, чего похмелье тоже «боится». Не тошнит и не рвет — смело начинайте день с кусочка сала.

И конечно, в течение дня нужно по максимуму пить на простую воду. Подключать же к народной терапии медикаменты без необходимости не стоит. В крайнем случае — в помощь таблетка аспирина.

«Если заболела голова, не хватайтесь, сразу за цитрамон — он повышает и так повышенное давление. Лучше аспирин или есть народный способ — подойдите к стеклу, опустите ручки, глазки закройте, наберитесь терпения и буквально около минутки медленно, касаясь лбом, поворачиваем голову вправо, влево. Вы почувствуете, как произойдет переразрядка напряжения, и давление спадет», — уверена целительница.

При тошноте одно из самых эффективных средств — активированный уголь: одна таблетка на десять килограмм веса. Если вдруг плохо с сердцем, валокордин и корвалол — точно не лекарства первой необходимости. Собеседница напомнила, что в их составе есть спирт и они могут усугубить состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие напитки не стоит «мешать».