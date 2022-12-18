Названы признаки и причины инсульта у собак и кошек
Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru
Домашние питомцы редко сталкиваются с острым нарушением кровообращения в головном мозге. Однако если быстро выявить патологию, срок их жизни удастся заметно продлить.
Инсульт у кошек и собак является нечастной патологией. Но ее своевременное выявление спасет питомца и продлит срок его жизни. Симптомы зависят от пораженной области мозга. Тревожные признаки:
- Нарушение координации движения;
- Обвисание морды;
- Внезапная вялость и рассеянное состояние;
- Резкое изменение поведения;
- Проблемы с глотанием пищи и воды;
- Тошнота и рвота;
- Неестественный наклон головы и слюнотечение;
- Непроизвольное мочеиспускание или дефекация;
Самые опасные симптомы — это возникновение судорог, потеря сознания и похожие на эпилептические припадки. В таких случаях нужно вызвать специалиста на дом или отвезти животное в ветеринарную клинику.
Чаще всего причинами инсульта у питомцев являются:
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- Пожилой возраст;
- Ожирение;
- Стресс;
- Хронические заболевания;
- Травмы и опухоли головного мозга.
Серьезный подход к уходу и воспитанию животного поможет предотвратить появление инсульта. Следите за рационом питомца и создайте комфортные условия для жизни.