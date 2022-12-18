Названы признаки и причины инсульта у собак и кошек

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Домашние питомцы редко сталкиваются с острым нарушением кровообращения в головном мозге. Однако если быстро выявить патологию, срок их жизни удастся заметно продлить.

Инсульт у кошек и собак является нечастной патологией. Но ее своевременное выявление спасет питомца и продлит срок его жизни. Симптомы зависят от пораженной области мозга. Тревожные признаки:

Нарушение координации движения; Обвисание морды; Внезапная вялость и рассеянное состояние; Резкое изменение поведения; Проблемы с глотанием пищи и воды; Тошнота и рвота; Неестественный наклон головы и слюнотечение; Непроизвольное мочеиспускание или дефекация;

Самые опасные симптомы — это возникновение судорог, потеря сознания и похожие на эпилептические припадки. В таких случаях нужно вызвать специалиста на дом или отвезти животное в ветеринарную клинику.

Чаще всего причинами инсульта у питомцев являются:

Проблемы с сердечно-сосудистой системой; Пожилой возраст; Ожирение; Стресс; Хронические заболевания; Травмы и опухоли головного мозга.

Серьезный подход к уходу и воспитанию животного поможет предотвратить появление инсульта. Следите за рационом питомца и создайте комфортные условия для жизни.