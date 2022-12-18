Названы признаки и причины инсульта у собак и кошек

Денис Птицын 65

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru

Домашние питомцы редко сталкиваются с острым нарушением кровообращения в головном мозге. Однако если быстро выявить патологию, срок их жизни удастся заметно продлить.

Инсульт у кошек и собак является нечастной патологией. Но ее своевременное выявление спасет питомца и продлит срок его жизни. Симптомы зависят от пораженной области мозга. Тревожные признаки:

  1. Нарушение координации движения;
  2. Обвисание морды;
  3. Внезапная вялость и рассеянное состояние;
  4. Резкое изменение поведения;
  5. Проблемы с глотанием пищи и воды;
  6. Тошнота и рвота;
  7. Неестественный наклон головы и слюнотечение;
  8. Непроизвольное мочеиспускание или дефекация;

Самые опасные симптомы — это возникновение судорог, потеря сознания и похожие на эпилептические припадки. В таких случаях нужно вызвать специалиста на дом или отвезти животное в ветеринарную клинику.

Чаще всего причинами инсульта у питомцев являются:

  1. Проблемы с сердечно-сосудистой системой;
  2. Пожилой возраст;
  3. Ожирение;
  4. Стресс;
  5. Хронические заболевания;
  6. Травмы и опухоли головного мозга.

Серьезный подход к уходу и воспитанию животного поможет предотвратить появление инсульта. Следите за рационом питомца и создайте комфортные условия для жизни.

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