К каким последствиям приводит дефицит витамина В и как сохранять его в норме
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl; 5-tv.ru
Нехватка тиамина может быть причиной повышенной утомляемости и раздражительности. И то — если повезет. Как же уберечь себя?
Нехватка витамина B1 — тиамина — может быть причиной повышенной утомляемости. Раздражительность и апатия также могут возникнуть из-за низкого содержания этого витамина. Могут быть жалобы на головную боль и плохой сон.
Тиамин — ключевой фактор метаболизма глюкозы. Он обеспечивает нормальную работу нервной системы. При ежедневном употреблении сладкого требуется еще больше витамина B1. Кофе и чай ускоряют его выведение из организма.
Нехватка тиамина может приводить к:
- Полной или частичной утрате когнитивных функций;
- Энцефалопатии;
- Деменции;
- Нарушениям функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем;
- К заболеваниям бери-бери и Вернике-Корсакова.
Достаточное потребление витамина способствует снижению риска:
- Депрессии;
- Гипертонии;
- Стенокардии;
- Сахарного диабета II типа.
Даже при наличии признаков дефицита тиамина самостоятельно назначать себе добавки витамина не рекомендуется. Необходимо сдать лабораторный анализ и получить консультацию врача. Восполнению дефицита и его профилактике способствует сбалансированное питание.