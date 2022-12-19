К каким последствиям приводит дефицит витамина В и как сохранять его в норме

Денис Птицын 25

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl; 5-tv.ru

Нехватка тиамина может быть причиной повышенной утомляемости и раздражительности. И то — если повезет. Как же уберечь себя?

Нехватка витамина B1 — тиамина — может быть причиной повышенной утомляемости. Раздражительность и апатия также могут возникнуть из-за низкого содержания этого витамина. Могут быть жалобы на головную боль и плохой сон.

Тиамин — ключевой фактор метаболизма глюкозы. Он обеспечивает нормальную работу нервной системы. При ежедневном употреблении сладкого требуется еще больше витамина B1. Кофе и чай ускоряют его выведение из организма.

Нехватка тиамина может приводить к:

  1. Полной или частичной утрате когнитивных функций;
  2. Энцефалопатии;
  3. Деменции;
  4. Нарушениям функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем;
  5. К заболеваниям бери-бери и Вернике-Корсакова.

Достаточное потребление витамина способствует снижению риска:

  1. Депрессии;
  2. Гипертонии;
  3. Стенокардии;
  4. Сахарного диабета II типа.

Даже при наличии признаков дефицита тиамина самостоятельно назначать себе добавки витамина не рекомендуется. Необходимо сдать лабораторный анализ и получить консультацию врача. Восполнению дефицита и его профилактике способствует сбалансированное питание.

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