К каким последствиям приводит дефицит витамина В и как сохранять его в норме

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Нехватка тиамина может быть причиной повышенной утомляемости и раздражительности. И то — если повезет. Как же уберечь себя?

Нехватка витамина B1 — тиамина — может быть причиной повышенной утомляемости. Раздражительность и апатия также могут возникнуть из-за низкого содержания этого витамина. Могут быть жалобы на головную боль и плохой сон.

Тиамин — ключевой фактор метаболизма глюкозы. Он обеспечивает нормальную работу нервной системы. При ежедневном употреблении сладкого требуется еще больше витамина B1. Кофе и чай ускоряют его выведение из организма.

Нехватка тиамина может приводить к:

Полной или частичной утрате когнитивных функций; Энцефалопатии; Деменции; Нарушениям функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем; К заболеваниям бери-бери и Вернике-Корсакова.

Достаточное потребление витамина способствует снижению риска:

Депрессии; Гипертонии; Стенокардии; Сахарного диабета II типа.

Даже при наличии признаков дефицита тиамина самостоятельно назначать себе добавки витамина не рекомендуется. Необходимо сдать лабораторный анализ и получить консультацию врача. Восполнению дефицита и его профилактике способствует сбалансированное питание.