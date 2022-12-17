Запретный плод: опасны ли сладкие подарки для детей и взрослых

Диетолог Рау: наличие пищевых добавок в продукте не говорит о том, что он плохой

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Пищевые добавки способствуют товарному виду продукции и другим ее свойствам.

Чем опасны сладкие подарки для детей и взрослых в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала диетолог Майра Рау. По словам врача, при покупке важно обращать внимание не столько на состав продукта, сколько на его количество.

«Если у ребенка будет завтрак, обед и ужин, то в целом небольшое включение сладостей никакого вреда для организма ребенка не нанесет. Важно делать акцент на этом вместо того, чтобы вычитывать этикетки», — сказала специалист.

Рау добавила, что за умеренное употребление сладкого ответственны как родители, так и дети. Кроме того, по словам доктора, понятие вредных, условно, веществ в продуктах преувеличено.

«Все, что допускается к производству в пищевой промышленности, не нанесет вреда для нашего здоровья. Существуют такие понятия, как «верхняя граница нормы» по употреблению Е. Их наличие в составе не означает, что продукт плохой», — прокомментировала Рау.

Диетолог подчеркнула, что добавки регулируют качество продукта, чтобы у него была нужная мягкость, товарный вид и долгий срок годности. Таким образом, если ребенок переедает сладкое, необходимо фокусировать внимание на его рационе.

«Возможно, сладости были под запретом, а все, что под запретом у нас вызывает желание есть побольше. Нужно говорить о формировании здорового пищевого поведения в течение всего года и всего детства», — добавила врач.

Оправданные ограничения в сладостях, считает Рау, могут быть, если родители ищут компонент, вызывающий у ребенка аллергию. Но когда речь идет о постоянном запрете, и дети «дорываются» до конфет в праздники, то это может привести к перееданию. Не стоит пугать детей всевозможными заболеваниями. Достаточно поговорить, в зависимости от возраста, о том, почему есть много сладкого вредно.

«Например, можно объяснить кариесом из-за бактерий. Или же, когда мы не едим овощи и фрукты, мы недополучаем необходимых компонентов в организме, важных для иммунитета. Нужно говорить на понятном ребенку языке», — отметила Майра Рау.

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