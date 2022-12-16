Вкусно и неполезно: названа безопасная для здоровья порция красной икры

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Несмотря на то, что новогодний продукт насыщен витаминами и микроэлементами, он может нести вред.

Красная икра — один из самых вкусных и популярных деликатесов на новогоднем столе. В нем содержатся жирные кислоты омега-3, фосфор, а также витамины B12, E и D. Вроде бы состав полезный, но несмотря на это его нельзя употреблять в безмерном количестве. Иначе можно нанести вред своему организму. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она принесла пользу.

Эксперт подтвердил, что красная икра насыщена витаминами и микроэлементами.

«В ней содержатся холин, селен, фосфор, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, антиоксиданты, а также самый главный источник жиров — омега-3. Эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Полезна икра также для кожи и волос», — рассказал специалист в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Он добавил, что такие компоненты делают икру очень полезной, но любителям ей полакомиться стоит помнить, что от чрезмерного поедания деликатеса существует заметный вред.

Все дело в том, что в красной икре много соли. А еще больше соли в поддельном и контрафактном продукте. Гинзбург не рекомендует есть этот продукт людям с артериальной гипертонией, так как избыток минералов для их организма очень губителен. Людям без таких болезней можно съедать в сутки не более 20 граммов продукта. Для ребенка с хорошей переносимостью суточная доля не должна превышать 15 граммов. Однако икру не стоит есть малышу младше трех лет.

Кроме того, категорически запрещено есть продукт людям, которые страдают сахарным диабетом второго типа, аллергикам, гипертоникам, страдающим болезнями почек и тем, кто страдает ожирением.

Как ранее писал 5-tv.ru, в России в преддверии Нового года все чаще продают контрафактную икру.