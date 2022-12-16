«С большим интересом»: в Кремле ознакомятся со статьей Киссинджера

В Кремле планируют озгакомиться с идеями Генри Киссинджера об урегулировании конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; © РИА Новости / Сергей Гуснеев; 5-tv.ru

Киссинджер рассуждал о нескольких вариантах урегулирования ситуации на Украине.

В Кремле вполне готовы познакомиться с идеями бывшего госсекретаря Америки Генри Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребована всегда. Особенно востребована она в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся, пока возможности такой не было», — сказал Песков.

В данном случае речь идет о заявлении Киссинджера о том, что если Украина и Россия каким-то образом не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или даже переговоров, то всегда возможен вариант «самоопределения», при котором на спорных территориях могут пройти референдумы при участии международных наблюдателей.

Статья с его рассуждениями на тему урегулирования ситуации была выпущена изданием The Spectator.

По его мнению, все изменения необходимо превратить вообще в совершенно новую структуру, которая поможет достичь мира. Более того, Киссинджер считает, что Россия не должна отсутствовать в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине и должна занять определенное место. Политик не раз подметил о важной исторической роли, которую играет страна в мировом укладе.

Также, по его мнению, мирный процесс каким-то образом должен связать Украину с НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киссинджер заявлял, что Россия, США и Китай стоят на грани вооруженного конфликта из-за сложившейся ситуации в отношениях этих государств.