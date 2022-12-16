Российские войска пресекли атаку усиленной роты ВСУ на поселок Сладкое

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Украинские националисты пытаются противостоять ВС РФ, но опять несут многочисленные потери.

Российские военнослужащие успешно отразили атаку усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южно-донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики», — заявил он.

В том числе генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР ликвидированы сразу две диверсионно-разведывательные группы украинских националистов. Также за прошедшие сутки на этом направлении уничтожено до 50 сосредоточений живой силы ВСУ и три автомобиля.

Стоит отметить, что два дня назад в районе населенных пунктов ДНР Павловка, Новомайорское и Нескучное ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск четырьмя штурмовыми группами. Однако российская армия успешно отбила все попытки противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем.