Как удивить гостей: топ новогодних десертов из разных стран мира

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Чем угощают гостей в разных частях света?

Кухня стран мира уникальна. В каждой из них есть свои блюда, которые принято готовить на Новый Год. О самых интересных мировых десертах рассказал кондитер Дмитрий Дюран в диалоге с изданием «Вечерняя Москва».

Япония

В этой стране на праздники готовят только те блюда, которые считаются символами счастья и благополучия. Например, мотти — десерт, состоящий из тончайшего слоя рисового теста, в которое заворачивают облако сливочного крема с ягодной начинкой.

Чехия и Словакия

Яблочный штрудель — традиционный десерт Чехии и Словакии. Обычно его подают с горячим или холодным ванильным соусом. Делают десерт из тонкого раскатанного теста. Кстати, это еще очень практичное блюдо, потому что быстро готовится и долго не черствеет.

Испания

У испанцев главным новогодним блюдом считается туррон, состоящий из меда и яичного белка с добавлением цукатов, сухофруктов и орехов. По вкусу он чем-то напоминает российскую халву.

Великобритания

Ни один стол в Великобритании не обходится без пудинга, который начинают готовить за неделю до Рождества, а перед подачей поливают крепким алкоголем и поджигают. Иногда в блюдо прячут мелкие символичные предметы. Например, монетки, которые являются символом финансового благополучия. Пудинг украшают веткой остролиста, который символизирует терновый венок. Кстати, при приготовлении десерта каждый из участников процесса должен загадать желание.

Бельгия

В Бельгии по традиции готовят миндальный торт, который состоит из миндальных коржей с заварным кремом. Этот десерт отличается очень приятным и изысканным ароматом за счет добавления орехов.

США

В США принято не только есть новогодние десерты, но и украшать ими дом. Например, американцы используют разноцветные праздничные леденцы в форме трости в качестве главного декора: их вешают на дверь, вплетают в рождественские венки.

Россия

В России на праздничный стол принято ставить декорированный торт, а также пряники, искусно расписанные мастерами-кондитерами. Последние — это не просто угощение, но и красивый сувенир, ведь он украсит любой стол. Зачастую пряники представляют собой настоящие произведения искусства, сделанные в форме красивых зверьков, человечков, пряничных домиков.

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