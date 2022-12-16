Будет дикое похмелье: какие напитки нельзя пить вместе

Бармен Шанкин: чередование в праздники напитков разной крепости может привести к алкогольному отравлению

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Новогодние праздники должны запоминаться только в положительном ключе. Как этого добиться?

О том, какие алкогольные напитки не стоит смешивать и почему, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал старший бармен Дмитрий Шанкин. По его словам, не стоит мешать игристые вина и пиво с крепким алкоголем.

«Пьянеть будете достаточно быстро, не самый лучший вариант заканчивать вечер», — пояснил собеседник.

Также бармен подчеркнул, что смешивать пиво с ликером — тоже не самая хорошая перспектива, а худшая из них — соединение вина с водкой. Со слов Шанкина, вечер будет незабываемым, как и неприятные ощущения после него.

«Будет дикое похмелье, а у кого-то даже алкогольное отравление», — продолжил специалист.

Бармен уточнил, справиться с похмельным синдромом помогают рассол, бульон. Иногда можно выпить немного слабого алкоголя. Например, пива или шампанского. Вместе с тем важно учесть правильную дозу напитков, чтобы не нанести еще больший вред здоровью, пытаясь «вылечиться». Шанкин добавил, что не рекомендуется пить на голодный желудок. По возможности, при застолье следует употреблять жирную пищу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner; 5-tv.ru

Слова бармена подкрепляет и врач-нарколог Андрей Иванов. Медик советует не смешивать противоположности, то есть слабый и крепкий, цветной и прозрачный алкоголь.

«Все смеси приводят к более быстрому опьянению, но наутро с них намного тяжелее. Организм начинает расщеплять один алкоголь, а потом идет другой, начинается дисбаланс», — прокомментировал Иванов.

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