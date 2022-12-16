Градус смерти: чем категорически нельзя похмеляться

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Некоторые способы приводят опьяневшего человека не в чувства, а на тот свет.

Больница, реанимация, смерть — последствия, к которым могут привести неправильные попытки избавиться от похмелья. Пытаясь перехитрить организм, люди ищут самые быстрые способы прийти в себя, только в один прекрасный момент сердце может не выдержать. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал нарколог Андрей Иванов.

Какая гадость

Врач отмечает, что есть средства, которыми категорически нельзя похмеляться. В их числе — самогон. Как бы ни уверял умудренный опытом сосед в целебности напитка — не верьте. Его пока еще пронесло, а вас, возможно, — нет.

«Это самое последнее дело. Организму и так плохо, а самогон усугубляет нарушение метаболического распада алкоголя и, естественно, становится еще хуже», — предупредил эксперт.

С советских времен так и не перевелась привычка среди любителей спиртного приходить в чувство с помощью медицинского спирта. Это средство выбирают для похмелья, руководствуясь главным аргументом: он самый чистый, но что это значит с медицинской точки зрения — не понимают.

«Да, он чистый, потому что он технический. А что значит технический — значит быстро вызывает дегидратацию клеток, у органов наоборот вызывает отек. После него очень сильный отек головного мозга, что сопровождается головной болью, дискомфортом, рвотой, повышением давления. В небольших дозах наоборот — падения давления. Это не элитный напиток. Это тяжелая техническая жидкость», — подчеркнул врач.

Лекарство обратного действия

Травяные настои на спирту — тоже не панацея. Эффект тут будет примерно таким же, как от самогона. А может, еще хуже. Бутылочка боярышника, корвалола или пустырника — удар по сердцу, печени и поджелудочной. Дело в том, что в 50 граммах настоя содержание лекарственного вещества рассчитано на неделю, отсюда и столько побочных эффектов, пояснил врач.

Не перевелись в обществе и экстремалы, которые снимают похмельный синдром стеклоочистителем или тормозной жидкостью. Это вообще тяжелый случай, когда вместе с организмом и голову лечить нужно.

«Опасно похмеляться любыми техническими жидкостями, это тоже технический спирт, который может содержать и этиленгликоль, и этиловый спирт, и другие спирты, которые вызывают отравление и даже смерть», — констатирует нарколог.

Не рекомендует врач обращаться и к специализированным средствам. Например, таблеткам от похмелья. Но это касается людей с проблемами ЖКТ. По словам врача, содержащаяся препарате ацетилсалициловая кислота раздражает желудок, и тогда лечение, возможно, закончится острым приступом боли в животе.

Кроме того, злую шутку могут сыграть молоко и кисломолочные продукты. Злоупотреблять при похмелье ими не стоит людям с панкреатитом, чтобы не оказаться на больничной койке.

Бодрит, но бьет по сердцу

Чай и кофе тоже не всем помогают восстановиться. С одной стороны, это хорошие стимуляторы бодрости, с другой, надо учитывать, что на фоне интоксикации сердце человека и так перегружено, а человек начинает его испытывать еще и кофеином. Результат — учащенное сердцебиение, а значит, орган быстрее изнашивается и выходит из строя.

Самая оптимальная возможность прийти в норму — народные средства. В помощь — минералка, капустный и огуречный рассолы, морсы, которые за счет полезных веществ быстро поставят на ноги даже при самом горьком похмелье, заключил эксперт.

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