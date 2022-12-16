Миф или реальность: как женщине найти настоящую подругу

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В первую очередь, нужно полюбить саму себя и опустить планку относительно недостатков других людей.

Есть много мнений относительно того, существует ли настоящая женская дружба или это всего лишь миф. Тем не менее женщины пытаются найти близкую подругу, которой они могут доверить свои секреты, которая может поддержать в трудной ситуации и дать совет, когда это необходимо. Другие же считают, что именно любимый человек должен быть самым близким другом. Но не стоит забывать, что существуют темы разговора, на которые можно поговорить только с женщиной.

Но не у каждой женщины есть близкая подруга. Вне зависимости от причин, в голове женщины обязательно возникает вопрос: «что делать, если подруги нет?». На него отвечает Сибкрай.ru.

Не думайте, что проблема в вас

Большинство женщин считают, что у них нет подруг из-за них самих. Возможно, вы действительно делаете что-то не так. Однако если у вас таких ситуаций не возникало, не думайте, что проблема кроется в вас. Это вполне нормально, что подруги могут уходить и приходить. Пройдет немного времени, и вы обязательно встретите человека, который сможет вас понять.

Найдите хобби

Если вы начнете узнавать что-то новое, у вас появится возможность завести новые знакомства. Возможно, есть какое-то занятие, которое было вам интересным. Там вас точно ждет много новых знакомств с людьми, которые интересуются тем же, что и вы. Значит, возможность найти близкого друга возрастает.

Не стесняйтесь

Многие не могут найти близкую подругу, потому что их останавливает стеснение и неумение знакомиться с людьми. Вы считаете, что ваше поведение посчитают навязчивым и вас оттолкнут. Но это не повод быть закрытой и неразговорчивой. Иначе вы так и не сможете найти близкую подругу.

Не предъявляйте завышенные требования

Если вам нравится общаться с человеком, дайте ему шанс. У каждого человека есть недостатки, но это не повод прекращать с ним общение. вы тоже не идеальны и можете не соответствовать чьим-то требованиям.

Примите себя

Очень важно принимать себя полностью, со всеми своими недостатками и достоинствами. Если вы не подружитесь с собой, вряд ли вы сможете подружиться с кем-то другим.

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