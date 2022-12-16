Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дани Горохова

Фото: 5-tv.ru

Благодаря неравнодушным людям у маленького мальчика будет счастливое детство.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал маленький Даня. У мальчика — врожденный порок сердца, из-за чего на простые детские радости ему просто не хватает физических сил. Шанс на нормальную и долгую жизнь может дать дорогостоящая операция. На лечение Даниила осталось собрать 2 миллиона 468 тысяч рублей. У семьи мальчика таких денег нет.

Но благодаря зрителям «Пятого канала» удалось собрать всю необходимую сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 4 миллиона 436 тысяч 998 рублей. Большое вам спасибо!