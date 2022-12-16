Зеленский назвал единственный способ для завершения украинского конфликта

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Президент Украины выбрал новую тактику, но снова выдвигает условия.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отвод Вооруженных сил России к границам 1991 года — единственная возможность завершить конфликт в Незалежной. Только после этого Киев пойдет на переговоры с Москвой.

«Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — приводит его слова издание Economist.

Стоит отметить, что еще 12 декабря президент Украины сделал похожее заявление: тогда он озвучил три шага для урегулирования ситуации. Сначала Киев запросил предоставить ему современную военную технику, потом финансовую поддержку, энергетическую и социальную стабильность в предстоящем году и, последнее — выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер отмечал, что ВСУ вновь начали массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Москва оказала республикам военную поддержку. США, страны Евросоюза и НАТО представили это как «вторжение» и объявили России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи.