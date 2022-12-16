Нашел крайних: принц Гарри назвал виновников выкидыша у Меган Маркл

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В 2020 году, когда отношения между принцем Гарри и королевской семьей стали совсем невыносимы, супруги переехали в Великобританию. Но побег за лучшей жизнью обернулся жуткой трагедией семьи.

Немало шума надел новый документальный фильм о жизни принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В нем помимо всех откровений о травле королевской семьи американской актрисы, знаменитость призналась — она пережила выкидыш. Трагедия произошла летом 2020 года.

Тогда принц Гарри и Маркл, устав от скандалов с королевской семьей решили, решили бежать из Великобритании. Они обосновались в Монтесито. В первый же день и случилось страшное. Уже беременная Маркл показывала подруге новое место жительство. Внезапно почувствовала боль и упала на пол. В тот момент она держала на руках годовалого сына Арчи. Оказавшись в больнице, стало понятно — будущего малыша спасти не получится. Все время в клинике с ней рядом находился супруг. Теперь же он обвинил СМИ в произошедшем.

«Я полагаю, что у моей жены случился выкидыш из-за того, что сделали Daily Mail», — заявил внук Елизаветы II в фильме.

Принц Гарри имел ввиду затянувшееся судебное разбирательство, которое пара начала еще в 2019 году с британской газетой. Издание опубликовало тогда личное письмо, которое Меган Маркл написала своему отцу Томасу. Дело актриса выиграла, но ценой нервов и потерянного ребенка.

Кроме того, принц Гарри признался, что из-за преследовавшей их на протяжении нескольких лет прессы, Маркл, будучи беременной сыном Арчи, хотела покончить с собой. Но муж в последний момент помешал сотворить непоправимое.

К слову, премьера документального фильма на Netflix состоялась 8 декабря. Первые три эпизода заняли первое место среди всех документальных фильмов на платформе. Так, публика узнала о первом знакомстве принца Гарри и Маркл, как их преследовала пресса, реакции королевской семьи на союз с актрисой и многое другое. Однако после всех откровений родные Маркл отвернулись от нее. Да и у принца Гарри в отношениях с близкими потепления не наметилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II.