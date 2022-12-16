Личные данные и пароли агентов ФБР перехватили хакеры из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Обошлось без спецприемов: сотрудники повелись на простой способ взлома.

Российские хакеры взломали аккаунты агентов ФБР. С помощью фишинговой атаки кибербойцы перехватили трафик более чем 10 тысяч сотрудников внутренней разведки США и стали обладателями их личных данных и паролей.

Взломщики получили доступ к страницам в соцсетях, аккаунтам Google и Apple, данные медкарт и сайтов для взрослых. Хакеры отметили, что взлом был произведен с помощью простых фишинговых методов, которые не потребовали применения каких-либо специальных приемов. При этом сотрудники ФБР «клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ».