Переведи через СПБ и получи наличку: как в Турции предлагают снять деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Abdurrahman Antakyali; 5-tv.ru

Также в стране можно оформить доставку средств по почте.

Снять доллары и евро в Турции россиянам теперь можно и без карты. Такие сервисы появились в профильных группах для путешественников в соцсетях.

Как пишут «Известия», желающий должен будет на родине перевести рубли на счет компании посредством системы быстрых платежей и получить наличную валюту уже на территории Турции.

Еще один вариант — оформить доставку денег почтой. Правда, в этом случае речь должна идти о сумме от 30-ти тысяч рублей. Кроме того, клиенту выдадут турецкую карту VISA для оформления онлайн-покупок и снятия валюты за рубежом.

Впрочем, чтобы воспользоваться предложением надо хорошо подумать, ведь всему есть своя цена. Например, доллар у них стоит почти на четыре рубля дороже, чем по официальному курсу Центробанка. К тому же, эксперты считают, что в таких схемах велик процент наткнуться на мошенников.