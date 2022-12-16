И Италия с Германией: кто не поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

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Документ рекомендует государствам никогда не пересматривать итоги Второй Мировой войны и запрещать проявления нацизма.

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран. Воздержались 10 государств — среди них европейскими оказались только Швейцария и Турция. Еще 50 вообще проголосовали против — и в их числе США, Великобритания, Германия, Италия и Франция, Украина, а также Польша, Чехия, Эстония и Латвия.

Эта резолюция — традиционная для российского представительства. Она вносится на рассмотрение в ООН ежегодно. Документ рекомендует государствам никогда не пересматривать итоги Второй Мировой войны и запрещать проявления нацизма в любой форме, будь то проведение мероприятий в память о нацистах прошлого, или сооружением им памятников.

Также резолюция призывает не допускать отрицание Холокоста и бороться с расовой дискриминацией. Соавторами данного текста в данном случае выступили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, а также Вьетнам и Камбоджа, Куба, Сирия, Судан и другие страны Африки.