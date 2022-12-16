РПГ, мины и водка: что еще нашла Росгвардия в оставленном ВСУ ангаре в зоне СВО

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Брошенные тайники хранят в себе множество тайн националистов.

Подразделения Росгвардии на оставленных ВСУ позициях обнаружили мины, которые раньше в зоне СВО вообще не встречались. Их главное отличие — беззвучность полета. Говорят, до попадания вообще не слышно, что в тебя что-то летит. Откуда у украинских силовиков такие подарки, знает Даниил Левин.

Саперы аккуратно осматривают ящики с боеприпасами, брошенные ВСУшниками. Деревянные коробы — пусты. А вот и первая находка. Это зернохранилище украинские солдаты заняли еще в 2014-м. Теперь территорию прочесывают росгвардейцы. Они первыми осматривают позиции, огневые точки, блиндажи.

«Отверстие для вытяжки от печки, на полу одеяла. Здесь, судя по всему, спали. Укрепления поражают своей прочностью — все в бетоне! И стоишь даже не в полный рост, а с запасом», — сообщил военкор Даниил Левин.

Неподалеку от лент с патронами инженеры замечают гранатомет. А еще обезвреживают растяжку. От них за долгие годы конфликта уже не раз страдали местные жители.

«Произошло у нас здесь ЧП. Подорвался мужчина на растяжке. И пострадали дети. Подорвался ребенок, жизнь не могли спасти, он умер в больнице», — сообщила и. о. начальника ОЖД Новоайдарского района ЛНР.

Очистив территорию, бойцы спецназа Росгвардии готовятся спуститься под землю. Длинные коридоры соединяют гигантские помещения. Судя по пенопласту на полу, здесь ВСУшники спали. Рядом разбросаны одноразовые тарелки.

«Еще одна любопытная находка. Не военная, но очень показательная! В расположении: раз, два, три бутылки водки. А дальше их еще больше!» — сообщил Левин.

Зернохранилище превратили в лабиринт-крепость. В некоторых стенах пробиты проемы. Старые проходы, наоборот, заделаны. Снова саперы находят ящики из-под снарядов. Цепляют трос и отходят подальше.

«Интерес есть, чувство выполненной задачи. Ну а страха уже нет. Кто боится, тому тут не место!» — заявил начальник инженерной службы отряда спецназа Росгвардии.

Здесь, похоже, было много ценного. Перед отступлением ВСУшники успели вынести все подчистую. За редким исключением. ОГ7В — его еще называют «Осколок». Такими подробностями о трофейных образцах с нами делятся уже специалисты по оружию. На этой выставке самое необычное изъятое росгвардейцами: гранатометы из Польши, Испании, Германии. Снаряды, выпускаемые болгарской ЧВК. Есть находки, которые еще никто не видел с начала спецоперации.

Надпись заминировано у входа в зернохранилище больше не актуальна. Это последнее, что напоминало о нахождении здесь ВСУшников. Совсем скоро местные власти снова надеются использовать этот ангар по назначению.