Спустя полгода вновь расстались: жена Малафеева съехала и забрала сына

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Еще год назад футболист намеревался разводиться. Но супруги все же дали еще один шанс отношениям. Что на этот раз их вновь развело и заставило задуматься о расставании?

Футболист Вачеслав Малафеев разъехался с женой Екатериной. Об этом он честно признался в социальной сети. Что могло послужить причиной очередного расставания? Ведь еще недавно его супруга публиковала кадры из спальни, посещала с ним рестораны и кафе…

Поклонники стали переживать за семью Малафеева еще год назад. Тогда спортсмен шокировал публику заявлением о разводе. По его словам, причиной разлада в семье многочисленные проблемы, разногласия, несостыковки. Все это копилось и копилось. В один момент он понял — связь с женой потеряна. Ни десятилетний брак, ни трое детей не остановили футболиста от расставания. На протяжении полугода супруги жили порознь.

Но в июне Екатерина все чаще стала появляться в доме Малафеева. Публиковала фото из спальни, а также совместные походы в рестораны и кафе. Фанаты поняли — семья смогла пережить тяжелый период и воссоединилась. Но счастье длилось недолго!

«Ситуация сейчас сложная. Не могу однозначно ответить, но мы с Катей не живем вместе, хотя продолжаем общаться. У нас общий бизнес, дети, семья. Невзирая на сложности и трудности, надо оставаться людьми, поддерживать и помогать друг другу», — признался Малафеев в интервью Woman.ru.

Теперь Екатерина живет в собственной квартире вместе с общим сыном Алексом. Старший сын Малафеева Максим, от первого брака с Мариной остался с папой, старшая дочка Ксения начала самостоятельную жизнь. Как дальше будут складываться взаимоотношения супругов, футболист не знает. Но Малафеев и Екатерина до сих пор в браке. Именно это дает фанатам повод думать, что воссоединение еще возможно.

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