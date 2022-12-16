Врач-кардиолог развеял миф о норме артериального давления 120 на 80

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Многие, увидев на тонометре давление, превышающее распространенное значение, бегут за таблетками. Но это может быть опасно.

Для каждого человека нормальные показатели артериального давления разные, поэтому, не увидев на тонометре цифры, близкие к 120 на 80 миллиметров ртутного столба, не стоит тут же бежать за лекарствами и заниматься самолечением. Подобные действия могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом заявил врач-кардиолог Айдар Шарафеев в беседе с «Известиями».

Специалист объяснил, что принятая норма давления 120 на 80 миллиметров ртутного столба является правильной лишь для молодого организма. Чем старше человек становится, тем больше изнашиваются стенки сосудов, они теряют эластичность. Поэтому повышение давление в таком случае естественно и является нормой.

«Существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 миллиметров ртутного столба, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — пояснил врач.

По словам Шарафеева, люди, имеющие выраженные бляшки в сонных артериях, именно и живут за счет высокого давления. Если таким пациентам снизить давление до привычного показателя 120 на 80, это может спровоцировать головокружение и даже ишемический инсульт.

«Для таких пациентов при выраженных стенозах давление 160–180 миллиметров ртутного столба может быть нормой», — добавил Шарафеев.

Именно поэтому к вопросу снижения давления необходимо подходить индивидуально. Чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, важно обследоваться и выяснить, есть ли у человека стеноз. И только после этого приступать к снижению или исключить его.

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