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Сегодня особо чувствительным к перепадам настроения натурам нужно позаботиться о себе.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 декабря?

В пятницу не захочется соревноваться. Все состязания «кто прав, кто виноват», «кто умнее» и «кто сильнее» будут сводиться к ничье. Такова энергетическая картина этого дня.

Совет дня: обязательно найдите в пятницу время для того, чтобы помечтать и поделиться своими планами на будущее с близкими людьми. Главное здесь — создать правильную атмосферу, где каждому хотелось бы делиться своими сокровенными переживаниями.

Предостережение дня: будьте в этот лень максимально аккуратны с любовными авантюрами — они могут закончиться конфликтами. Не провоцируйте окружающих, и сами постарайтесь не вестись на провокации.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.