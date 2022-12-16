Невестка-стрипизерша Наташи Королевой вышла в свет без нижнего белья

Невестка Наташи Королевой вышла в свет в платье и без трусов

Фото: Instagram* / melissa_foxs_

До отношений с наследником певицы Мелисса Волынкина своими формами сводила с ума состоятельных посетителей ночных заведений. Теперь работа в прошлом, но фигуру все же скрывать от публики не намерена.

Невестка Наташи Королевой Мелисса Волынкина шокировала публику откровенным нарядом, который надела практически на голое тело. Девушку сопровождал наследник певицы Архип Глушко, но его вызывающий образ любимой нисколько не смутил.

Как пишет KP.RU, для похода на мероприятие Волынкина выбрала синее платье с разрезом практически до талии. Такой наряд не предполагает нижнего белья. Но возлюбленную Архипа при выборе одежды такой нюанс не встревожил. Девушка до отношений со звездным наследником трудилась в одном из ночных клубов Москвы стриптизершей. Тогда она зарабатывала порядка 800 тысяч рублей в месяц. Но, встретив Архипа, решила круто поменять свою жизнь и отстепениться.

Теперь она стала визажистом. Однако все же не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах. Публика, увидев вызывающий образ Волынкиной, разделилась. Одни раскритиковали девушку за оголенный вид, другие же вспомнили, что муж Королевой Сергей Глушко и сам в прошлом работал стриптизером. И до сих пор позволяет представать перед публикой не только полностью голым, но и откровенно ведет себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташе Королевой живет в загородном доме, который она построила в 19 лет.

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