Испытательный полет истребителя в США закончился катастрофой

Фото, видео: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI; 5-tv.ru

Пилот успел катапультироваться в последний момент.

Катастрофой закончился испытательный полет новейшего американского истребителя F-35 в Техасе. Что-то пошло не так, и буквально в нескольких метрах от земли, при жесткой посадке самолет подпрыгнул.

В этот момент у него подломилось шасси, машина обернулась вокруг своей оси. Зацепила крылом взлетно-посадочную полосу и закружилась. Пилот катапультировался в самый последний момент.