«Не смогу»: звезда «Дома-2» Салибекова рассказала, чего боялась до развода

Фото: ВКонтакте / Юлия Колисниченко (Колисниченко)

Экс-участница реалити-шоу признавалась, расставание с мужем ей далось непросто. Было много фобий и переживаний. Но со временем поняла — все трудности решаемы!

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова в социальной сети рассказала о том, чего боялась делать до развода с Тиграном Салибековым. С ним знаменитость рассталась год назад спустя 11 лет отношений. Оказалось, больше всего она опасалась и не умела...правильно считать коммунальные платежи.

«Раньше казалось, что не смогу. Но, как говорила мамочка, глаза боятся, а руки делают», — призналась Салибекова.

Салибекова смогла быстро разобраться и теперь с квитанциями у нее не возникает трудностей. Однако не только этого она боялась. Разводясь с мужем, знаменитость не понимала, как дальше будет складываться ее жизнь, что ждет впереди, тревожилась из-за воспитания троих детей. Она до последнего оттягивала этого сложный момент, но в итоге поняла — предавший однажды предаст вновь. Это она увидела по поступкам бывшего супруга.

По словам Салибековой, родители мужа ненавидели ее, особенно мать, а Салибеков не решался возразить и защитить ее. Поэтому, устав терпеть унижения, приняла решение развестись. Однако после расставания отношения между экс-возлюбленными стали еще хуже. Теперь Юлия обвиняет Салибекова в неуплате алиментов и желании присвоить себе квартиру.

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