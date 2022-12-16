«Подстилает соломки»: почему Залужный восхваляет генерала Суровикина

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; Личный архив Александра Крушельницкого; 5-tv.ru

Эксперт объяснил, почему военные петровских времен имеют огромную значимость для украинской истории.

Главком армией Украины Валерий Залужный рассказал, что восхищается российским генералом Сергеем Суровикиным. Он сравнил военноначальника с полководцем императора Петра I, ослушаться которых было подобно смерти. Кандидат исторических наук Александр Крушельницкий в беседе с 5-tv.ru прокомментировал, является ли заявление Залужного признанием заслуг и побед России.

«Я думаю, что Залужный на всякий случай подстилает себе соломки. Если он будет унижать врага, то потерпев какие-то поражения или окончательное поражение, он распишется, что он вроде как „ничтожеству“ проиграл. А если врага возвеличивать, то уже и не стыдно будет», — поделился мнением эксперт.

Профессор отметил, что и сам проводит аналогии между Суровикиным и одним из самых гениальных петровских генералов Михаилом Голициным. По словам историка, победоносный командующий обладает портретными сходствами с нашим современником.

«Когда Северная война закончилась, он командовал войсками на Украине. Поэтому Михал Михалыча Голицына очень хорошо украинские военные знают. Особенно если они учились по учебникам еще советских времен <…> Это очень известная фигура в военной истории российской, и уж украинцы без этой фигуры точно не могут», — подчеркнул специалист.

Крушельницкий в заключение предположил, что у Залужного в сознании, как и у многих людей, есть «сознательное и бессознательное», поэтому Главком украинской армии мог не отдавая себе отчета вспомнить голицынское лицо из учебника по истории.

«Я думаю, что у Залужного есть, знаете, оговорки по Фрейду. То есть, что-то такое у него там в подсознании грезит <…> Представьте, что вы на знаменитое теперь уже лицо Суровикина приделываете фотошопом петровского времени парик», — пошутил эксперт.

Ранее политолог в беседе с 5-tv.ru оценил кандидатуру Залужного на пост президента Украины.