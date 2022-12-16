В России тестирование на грипп будет проводиться с ПЦР-тестом на COVID-19

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Такое решение приняли в Правительстве РФ.

Заболевших россиян будут тестировать на грипп по полису ОМС в поликлиниках и больницах. Исследование проведут вместе с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Такое решение приняли в правительстве из-за резкого роста заболеваемости гриппом в сочетании с COVID-19. Ведь россияне гриппуют в 11 раз сильнее, чем годом ранее. О том, что даст такое тестирование, мы спросили врачей.

«Это целесообразно, чем раньше определить, тем быстрее подберем лечение. Потому что, когда мы не знаем возбудителя, мы подбираем лечение широкого спектра. Когда опередили, особенно таким быстрым способом, лечение будет подобрано для действия на возбудителя», — считает врач-терапевт Ольга Бузуверова.