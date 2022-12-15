«Паленка» для ребенка: что скрывают внутри новогодние сладкие подарки

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Наткнуться на просроченный товар — меньшее из зол, которое поджидает российских покупателей перед Новым годом.

Много вопросов сейчас к производителям детских новогодних подарков. Один из самых ходовых товаров в декабре, а что в составе? Специалисты Роскачества тщательно проверили 20 популярных образцов, развернули — без преувеличения — каждую конфету. И выяснилось: почти всюду — ингредиенты, которых не должно быть в детском питании. Консерванты, пальмовое масло — это еще не самое страшное. Анна Воропай о том, что скрывается под красивой оберткой.

Конфеты: просрочка, неликвид, некондиция. Оптом — от нескольких тонн, и в розницу — килограммами. Одни продавцы испорченного товара честно предупреждают — он годится только на корм животным. Другие не прочь накормить чужих детей просроченными шоколадками. На нашей контрольной закупке эта женщина признается: конфеты для новогодних подарков она отправляет по разным городам.

«Слушайте, вот я же живу и все остальные», — хвалится продавщица «паленки».

Такие сладости вполне могут попасть в какой-нибудь самодельный новогодний набор, упакованный грязными руками работницы без медкнижки на каком-нибудь подпольном складе. Мармелад якобы ручной работы с сайта бесплатных объявлений мы почему-то поехали забирать не к кондитеру домой, а в магазин сухофруктов. Там яркий подарок продавец достала из-под прилавка.

«Это новинка у нас, привезли три дня назад, сейчас два осталось», — уверяет работница магазина.

И даже вроде бы «легальные» подарки с полок сетевых магазинов могут надолго отбить тяну к сладкому. Увесистая объемная коробка, красочная упаковка с Дедом Морозом, снаружи в них прекрасно все. Но отвратительным может оказаться все что внутри.

«Нам предлагают сахар, патоку, жир кондитерский. Вот эти три ингредиента занимают более чем 50% от объема данного пакета», — рассказал координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

Что на самом деле входит в состав сладких новогодних подарков, выяснили в Роскачестве. Для анализа взяли больше 20 образцов от популярных производителей. В большинстве из них обнаружили заменители молочного жира, консерванты, пальмовое масло. Продукты, не рекомендованные для детского питания. Добавлять эти ингредиенты не запрещено. Просто есть конфеты с таким составом — вредно.

Крупные производители за качеством следят на всех этапах производства. Шоколад, который сейчас льется по трубам одной из старейших кондитерских фабрик, скорее всего, поступит в продажу в следующем году. Чтобы успеть к Новому году, фасовать конфеты по наборам здесь начали еще осенью. Так они будут свежими и поступят в магазины без задержек.

Шоколад — самый дорогой компонент конфет из новогоднего набора. В составе качественного продукта на первом месте должны быть два всего два основных ингредиента: какао-бобы и какао-масло. Оба стоят недешево и считаются золотом для кондитеров.

«При его замене очень сильно удешевляется производство, поэтому плитки с заменой како-масла стоят в разы дешевле настоящего шоколада», — отметила ведущий инженер-технолог кондитерской фабрики Наталья Добролюбова.

Заменить его могут на пальмовое, кокосовое, сою или хлопок. Это будет уже не шоколад, а кондитерская плитка. На вид — то же самое, только вкус другой. Главный совет любителям сладкого: выбирать проверенных производителей.

«Какие кондитерские изделия, какой вес, сколько штук, а потом дают расшифровку состава каждого кондитерского изделия, включая самые мелкие, самые маленькие по количеству ингредиенты», — рассказала замначальника пресс-службы кондитерской фабрики Елена Мирошникова.

Тем, кого не устраивают состав готовых наборов, рекомендуют собрать подарок самостоятельно. Из развесных конфет. Чтобы на все сто быть уверенным в качестве каждой.