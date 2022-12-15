Владимир Путин озвучил шесть ключевых задач экономики России на 2023 год

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Цели России направлены на поддержку граждан и особенно — граждан новых территорий страны.

И уже понятно, что вся политика санкций оказалась полностью провальной. Именно об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании, которое посвящено нацпроектам и развитию страны. Сегодня было особенно много важных заявлений, которые касаются каждого. И, кажется, на цитаты их будут разбирать в том числе на западе. Кто, по мнению президента, позволяет вытирать о себя ноги? Все самое главное услышал Николай Иванов.

Совещание как итог работы за год. И своего рода «планерка». Президент в течение часа дает подробнейший расклад, что нужно делать во всех сферах нашей жизни: в экономике, в социалке, в промышленности. Самое главное: никакое внешнее давление не может помешать развитию страны.

«Снижение ВВП, — действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, — примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что будет еще поменьше — 2,5%. Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», — отметил президент.

И не просто стабилизировать: рубль стал одной из самых сильных валют мира. Для этого мы стали рассчитываться с зарубежными партнерами в национальных валютах. Оплата за российский газ идет в рублях. Итог, наверное, шокирует западных экономистов.

«Ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран „большой двадцатки“. Я сейчас не буду приводить примеры, они экспертам хорошо известны — эти цифры по другим странам „двадцатки“. Более того, бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем 1% ВВП в 2025 году», — отметил российский лидер.

Главная цель, о которой президент говорит не в первый раз — снизить уровень бедности и неравенства. Именно для этого вводятся все новые выплаты для семей с детьми.

Индексация прожиточного минимума опережает инфляцию. На 2023 год задачи еще амбициознее. Их шесть. Первая — вывести работу с ключевыми партнерами на другой уровень. Россия будет сотрудничать с теми, кто готов вести диалог на равных. Как показывает практика, на востоке и юге таких больше, чем на западе.

«Будем наращивать экспорт природного газа. Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, „Сила Сибири — 2“, дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на восток до 48 миллиардов кубометров», — прогнозирует российский лидер.

А вот европейцы сами себя загнали в угол. Вот уже девятый санкционный пакет на подходе, но страдают от ограничений сами европейцы и продолжают — вопреки громким заявлениям с трибун — торговать с Москвой.

«Политика их главного партнера — Соединенных Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Несмотря на санкции — за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров в ЕС выросли в 1,5 раза», — отрезал Путин.

Вторая задача — укрепить технологический суверенитет, чтобы не зависеть ни от кого. Поэтому нужно максимально помочь бизнесу быстро наладить свое производство.

Для этого и придумали промышленную ипотеку. Компании могут приобрести помещения под производство по льготной ставке — 3-5% на сумму до 500 млн рублей. Этого вполне хватит на приличный завод. Владимир Путин предлагает не останавливаться.

«Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию», — добавил президент.

Финансовый суверенитет — это независимость от иностранных денег. Тут все понятно: доверия западным банкам — ноль.

«Нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу», — заявил Путин.

Зато условия для наших заемщиков должны стать максимально комфортными. Это касается в первую очередь семей с детьми, которым нужно по большому счету просто быть уверенными в завтрашнем дне. А без собственного жилья это невозможно.

«Продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%. Будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет», — поручил президент.

Ну а для новых территорий — особые условия. Им пришлось непросто. И надо очень быстро помочь людям», —

«Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке 2%. Ясно, что сейчас там новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство. Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях», — отметил российский лидер.

Все задачи, о которых говорит президент, служат одной цели — чтобы россиянам лучше жилось.

«Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит поле 16 тысяч рублей в месяц. Нужно и дальше, увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплаты. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», — отметил глава РФ.

Шестая задача — защита материнства и детства. Единое пособие с 23 года должно быть максимально понятным — выплаты будут назначаться по одному заявлению. Но пристальное внимание, конечно, здоровью. Президент особо отметил работу Фонда Круг добра, который находит лекарства для самых тяжелых случаев и редчайших заболеваний, организует лечение и реабилитацию.

«В ближайшее время будет увеличен возраст, для которого можно получать помощь фонда министра, сегодня с коллегами это обсуждали с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», — сказал Путин.

Президент говорил ровно час. По сути, речь идет о глобальной стратегии развития страны. И не только на ближайший год. А за исполнение — будет личная ответственность чиновников.