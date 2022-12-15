На МКС отменили выход экипажа РФ за пределы станции из-за аварии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Запланированный выход в открытый космос вновь откладывается. В ноябре были обнаружены неполадки в одном из скафандров, и тоже проблема с системой охлаждения.

С неожиданной угрозой столкнулись сегодня на МКС. В тот момент, когда российская часть экипажа, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовились выйти в открытый космос, раздался тревожный сигнал. И чуть позже стало понятно: из пристыкованного корабля «Союз», как из дырявого шланга, летит фонтан брызг. Что это за утечка, и насколько она опасна? Все детали выяснил Антон Золотницкий.

Непрерывный поток частиц вырывается в открытый космос. На кадрах с трансляции NASA настоящий орбитальный ливень со всех ракурсов.

«Это центр управления полетами, Хьюстон. Мы наблюдаем корабль „Союз МС-22“, который пристыкован к модулю „Рассвет“ обращенной к Земле части российского сегмента станции».

Переговоры российских космонавтов с нашим ЦУПом тоже в прямом эфире.

«У нас произошла разгерметизация внешнего контура в сотах в корабле „Союз“. Корабль внутри герметичен, с кислородом на станции тоже полный порядок».

На связи с Землей Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Они первыми доложили о нештатной ситуации. Экипаж готовился к плановому выходу в открытый космос, когда сработала сигнализация Союза — в системе охлаждения корабля упало давление.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку, операция по подготовке выхода космонавтов в космос. Они вернулись на станцию, в данный момент они в безопасности».

С помощью камеры на манипуляторе место утечки осмотрела Анна Кикина, третий член нашего экипажа. Стало понятно — повреждена система терморегулирования «Союза». Она позволяет поддерживать внутри корабля, который служит и спускаемым аппаратом, нужную температуру, что важно не только для жизни космонавтов, но и работы приборов.

«Основная опасность разрыва этой системы заключается в том, что внутренние системы корабля, в том числе бортовой компьютер, какие-то системы и агрегаты, отвечающие за маневрирование и за спуск с орбиты, могут выйти из строя», — сказал эксперт по космонавтике Дмитрий Струговец.

Разлетавшиеся во все стороны веером капли — специальный хладагент. И, судя по интенсивности утечки, внутри его больше не осталось. Ресурсов, чтобы заправить жидкость, по информации экспертов, на МКС нет. А значит, спуск космонавтов с орбиты пока под вопросом.

«Возвращать космонавтов на Землю можно только на этом „Союзе“. Другой вариант — убрать „Союз“, тогда, в общем-то, недопустима ситуация, что у космонавтов не остается спасательной шлюпки», — уверен руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Если невозможно починить и вернуться, то всегда можно дождаться нового корабля. Еды и кислорода на станции много, работы тоже много», — считает российский космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин.

Если понадобится отправить новый корабль на орбиту, весенний запуск «Союза» окажется под угрозой. Пока ясно одно — запланированный выход в открытый космос вновь откладывается. В ноябре были обнаружены неполадки в одном из скафандров, и тоже проблема с системой охлаждения. Теперь же космонавтам и специалистам «Роскосмоса» предстоит разобраться в причинах новой аварии. Среди предварительных версий — попадание в обшивку Союза микрометеора, космического мусора или же внутренний дефект.