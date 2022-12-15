Медикам Москвы рекомендовали носить маски на работе из-за вспышки гриппа

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Распространение вирусов заставляет врачей и пациентов вспомнить об «униформе» пандемийного периода.

Московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А в стационарах ввести запрет на посещение пациентов.

В Петербурге подобные меры уже действуют. Также здесь решили младшие классы отпустить на каникулы пораньше. Сегодня стало известно, что из-за резкого роста заболеваемости россиян будут бесплатно тестировать на грипп.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России продолжаются испытания новой вакцины, которые сможет защитить сразу и от гриппа, и от ковида.